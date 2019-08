Creche Comunitária é inaugurada no Jardim Europa para 160 crianças

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do padre Luis Alberto Hidalgo, inaugurou nesta sexta-feira (23) a Creche Comunitária Rainha da Paz, no Jardim Europa. A unidade vai atender 160 crianças com idades entre 3 e 5 anos. As aulas terão início na próxima segunda-feira (26).

Localizada no número 735 da estrada Takeshi Kobata, a escola é a 7ª comunitária inaugurada pela atual administração municipal, somando mais de 1,3 mil vagas geradas desde 2017 apenas em parcerias com entidades. A partir de agora, Suzano passa a contar com 20 escolas conveniadas, espalhadas por todas as regiões da cidade.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; e vice-presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa, e o vereador José Silva de Oliveira; bem como os familiares de alunos também participaram do evento.

No ato oficial da entrega, foi a diretora Ana Paula Vilela da Silva que cortou o laço e iniciou à apresentação das salas de aula às autoridades. O espaço, totalmente decorado e com os equipamentos necessários, conta com salas de aula, ambiente administrativo, cozinha e pátio. A unidade terá pelo menos dez funcionários, entre professores, auxiliares e colaboradores da área administrativa e limpeza.

Para o secretário municipal de Educação, as vagas para a região vêm ao encontro do trabalho do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi que é o de oferecer cada vez mais vagas para as crianças da cidade. “Esta é a sétima unidade conveniada e a décima instituição inaugurada em menos de três anos. Estamos atuando nessa ‘engenharia’ de criação de vagas, por meio de parcerias com entidades sérias e que respeitem as famílias de Suzano”, comemorou.

Em sua fala, o padre Luis Hidalgo agradeceu o compromisso do prefeito Rodrigo Ashiuchi e afirmou que esta será a primeira creche gerenciada pelo Instituto Virtutis. “É um momento único e de muita felicidade. Estamos oportunizando às famílias a condição de abrigar 160 crianças em uma escola durante o dia. Fico muito feliz por ter mais essa ação. Obrigado ao prefeito e ao secretário Leandro (Bassini) pela parceria”, declarou.

O vigilante Lenilson Oliveira de Carvalho, de 30 anos, estava com sua filha e celebrou a conquista de uma vaga na creche. “Agradeço por mais essa oportunidade dada a minha família, com a oferta de uma vaga para minha família. Eu também fui sorteado para um apartamento. Tive minha vida completamente mudada. Obrigado, prefeito Rodrigo Ashiuchi, por tudo que vem fazendo por Suzano”, elogiou.