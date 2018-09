Crianças participam de atividade de conscientização de motoristas e pedestres

A programação da Semana Nacional de Trânsito em Suzano teve início na manhã desta terça-feira (18). As primeiras atividades envolveram os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no centro da cidade.

Acompanhadas de integrantes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, inclusive daqueles que interpretavam os personagens Mister Trânsito e Zé Semáforo, as crianças fizeram entrega de panfletos com várias dicas básicas de comportamento em via pública e portavam faixas e placas sobre conscientização em frente à unidade de ensino, na rua Missionária Sara Cooper.

“O foco nas crianças é muito importante porque nós as consideramos multiplicadoras que podem levar os ensinamentos para suas casas e as comunidades onde vivem. Elas estão mais abertas a receberem essas dicas e a passarem adiante para os adultos”, destacou o secretário Claudinei Valdemar Galo.

Ainda nesta terça-feira, no período da tarde, atores interagiram com pedestres e condutores a partir de blitz educativa teatral que ocorreu nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, no centro de Suzano. A mesma ação voltará a ocorrer nesta quinta-feira (20). Faixas e propagandas em ônibus de linhas municipais com frases reflexivas sobre o tema também foram instaladas.

Já na sexta-feira (21), de manhã e à tarde, estão previstos trabalhos pedagógicos, jogos e filmes sobre segurança no trânsito na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca, e no Centro Educacional do Sesi, no Jardim Imperador.