Defesa Civil apresenta novos equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar

A Defesa Civil de Suzano apresentou nesta quinta-feira (14/11) os novos equipamentos adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil, destinada pelo presidente da Câmara, o vereador Artur Takayama. Com o recurso, o município recebeu seis motosserras profissionais e três sopradores, itens fundamentais para ampliar a eficiência das equipes em situações de emergência.

Os novos equipamentos chegam em um momento estratégico, considerando o possível aumento da demanda por atendimentos relacionados à queda de árvores, galhos e demais ocorrências que exigem resposta rápida e segura. A modernização das ferramentas utilizadas pela Defesa Civil melhora diretamente a atuação em campo, garantindo mais agilidade e precisão nas operações. Cada motosserra possui alta capacidade de corte, enquanto os sopradores facilitarão o trabalho das equipes no combate a incêndios.

O diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, destacou a importância do investimento e reforçou que o reforço na estrutura operacional reflete em mais proteção para a população. “Esses equipamentos fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Com eles, conseguimos atuar com mais rapidez e segurança, garantindo uma resposta mais eficiente em momentos críticos. Agradecemos a sensibilidade e o compromisso do presidente Artur Takayama, em apoiar o nosso trabalho”, afirmou.

Além de qualificar o atendimento emergencial, os equipamentos também serão utilizados nas ações preventivas promovidas pela Defesa Civil ao longo do ano, como podas programadas e vistorias de risco. As motosserras permitirão intervenções mais precisas em árvores comprometidas, enquanto os sopradores auxiliarão no combate a chamas em vegetação em dias mais secos.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que a iniciativa representa um avanço significativo para o município. “A chegada desses equipamentos fortalece muito nossa capacidade de resposta. Investir na Defesa Civil é investir na proteção da cidade e no bem-estar das pessoas. Agradecemos ao vereador Artur Takayama por compreender essa necessidade e destinar recursos que se traduzem em benefícios diretos para a população”, destacou.