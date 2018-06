Delegacia da Mulher soma mais de 3,2 mil ocorrências

Há quase três anos em funcionamento em Suzano, a Delegacia da Mulher registrou até o último mês 3.289 boletins de ocorrência de crimes contra a mulher. Os números foram divulgados pela Delegacia ao deputado Estevam Galvão (DEM), durante visita que ele realizou ao local.

Autor do projeto que cria e instala a unidade em Suzano, Estevam acredita que o serviço criado para atender mulheres e famílias vítimas de violência doméstica favorecem a denúncia. "O problema é mais grave do que imaginamos. São registradas mais de 100 ocorrências todos os meses na cidade. Cerca de 450 medidas protetivas são autorizadas por ano em Suzano para garantir a integridade física das denunciantes", apontou.

De acordo com os números divulgados pela Delegacia da Mulher, os crimes de violência psicológica, caracterizados por ameaça - são os mais comuns. No último ano, 602 ocorrências deste tipo foram registradas. Os números competem com as lesões corporais dolosas - violência física -, que em 2017 chegaram a 557 casos. Os casos registrados de estupro são menores, mas também expressivos - 56 no ano passado.