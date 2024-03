Departamento da Mulher será instalado no dia 8 de março

O Departamento da Mulher de Suzano será aberto no dia 8 de março, data que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A sede do novo setor será no subsolo do Paço Municipal, que está localizado na Rua Baruel, 501, no centro da cidade.

O departamento, que estará vinculado à Secretaria de Governo da cidade, deve abranger todas as ações e os projetos relacionados ao público feminino que estão em andamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs) e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). Além disso, o departamento tomará conta das atividades que ainda serão criadas pela administração municipal.

A Prefeitura explicou que o local será “fundamental como ponto de apoio e acolhimento a mulheres que por acaso precisarem recorrer ao poder público, como aquelas que forem vítimas de violência, encaminhando-as às repartições competentes para ser dado o devido prosseguimento ao atendimento”.

O Departamento da Mulher de Suzano terá Maria Margarida Mesquita como chefe. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.