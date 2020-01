Departamento de Turismo dá dicas para passeios em Suzano

O mês de janeiro é marcado pelas férias escolares. Pensando nisso, o Departamento de Turismo da Prefeitura de Suzano separou algumas dicas de visitação gratuita para aproveitar na cidade. Do Parque Municipal Max Feffer à Praça da Igreja Baruel, confira os sete principais pontos para se visitar com a criançada.

Exercícios físicos e brincadeiras ao ar livre são práticas que, além de combinarem com o verão, são ótimas para a saúde. Aberto diariamente, das 6 às 21 horas, o Parque Max Feffer é o local ideal para quem quer aproveitar momentos especiais com a família e ainda movimentar o corpo.

O espaço, que fica no número 70 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, disponibiliza área para piquenique, pista de caminhada e ciclismo, playground, quadra de futsal, piscina para aulas de natação e hidroginástica (apenas para usuários cadastrados) e a Arena Suzano.

Além disso, ele abriga o Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, onde são realizadas apresentações culturais e aulas esportivas, e a Suzano Skate Park, considerada uma das maiores pistas da modalidade da América Latina, com 2,6 mil metros quadrados e mais de 20 obstáculos verticais e horizontais.

Ainda nas dependências do parque, é possível visitar um dos pontos turísticos favoritos dos suzanenses: o Viveiro Municipal. A área é famosa pela estufa e minhocário, canteiros com espécies de mudas floríferas e frutíferas, e, principalmente, o Jardim Oriental, com árvore cerejeira e um lago com pedras, fonte e peixes. O local ainda oferece mudas gratuitamente, mediante a apresentação de documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

O ambiente também proporciona diversão para os amigos de quatro patas, no espaço PlayPet. Inaugurado no final de abril do ano passado, ele conta com piscina para os cães se refrescarem, pista de agility para treinamento e área verde.

Vale destacar ainda que nos dias 12, 19 e 26 de janeiro (domingos), o Parque Max Feffer promoverá uma programação especial de férias, com atrações musicais, oficinas infantis, contação de história, cinema, teatro infantil e rodas e cantigas.

Já as praças municipais também são excelentes opções para quem gosta de passar o tempo livre junto à natureza. Uma das preferidas dos suzanenses é a Praça Cidade das Flores, que foi inaugurada em fevereiro de 2019. Situada na avenida Paulo Portela, o largo recebeu espelhos d’água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, além da instalação do painel “Amo Suzano” – perfeito para registros fotográficos.

No Jardim Colorado, entre a rua Baruel e a rodovia Índio Tibiriçá, a Praça Sol Nascente surge como a sede de duas grandes esculturas: o Pássaro Tsuru, instalada em 2016, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna; e o monumento da artista plástica nipo-brasileira Tomie Ohtake, inaugurada em 2008, em homenagem aos cem anos da imigração japonesa no Brasil. Outro destaque no local é a ponte que passa pelo Ribeirão do Una e pelo busto do ex-prefeito Pedro Miyahira, projetada em junho de 2018.

Encerrando o roteiro de férias, uma visita à Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, mais conhecida como a Praça do Baruel, é fundamental para quem quer descobrir um pouco mais da história de Suzano. Considerada o "berço" da cidade, ela recebeu uma reforma completa na estrutura e se tornou mais um centro turístico e de promoção ao comércio e à geração de emprego. Hoje, a praça, que abriga a igreja do Baruel, é um dos principais pontos na cidade e fica às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60.

Para mais informações, o Departamento de Turismo está à disposição de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, nas dependências do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (rua Paulo Portela, 210 – centro).