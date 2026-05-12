'Saúde Itinerante' realiza 386 atendimentos na Quinta Divisão

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (09/05) mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, desta vez contemplando moradores da Quinta Divisão, no distrito de Palmeiras. A ação ocorreu nas dependências da Escola Estadual Helena Zerrener e contabilizou 386 atendimentos ao longo do dia.

Entre os principais serviços oferecidos estiveram as consultas médicas por livre demanda, que totalizaram 64 atendimentos, além de 61 procedimentos de auriculoterapia e 58 aferições de pressão arterial e glicemia. A iniciativa também garantiu 41 avaliações odontológicas, 25 solicitações e 13 coletas de exames laboratoriais, além de nove coletas de papanicolau.

A programação contou ainda com ações educativas, vacinação e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ao todo, foram aplicadas 44 vacinas durante a atividade, além da realização de palestras voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.

O “Saúde Itinerante” vem sendo desenvolvido pela administração municipal desde agosto de 2024, com foco em aproximar os serviços da população que mora mais distante das unidades fixas de atendimento. Inicialmente concentrada na região da Fazenda Aya, a atividade agora amplia sua atuação para outros bairros.

O secretário William Harada comemorou os resultados obtidos. “O ‘Saúde Itinerante’ tem cumprido um papel fundamental de levar atendimento humanizado e serviços essenciais diretamente para os bairros mais afastados. Os números desta edição demonstram a confiança da população no trabalho desenvolvido pelas nossas equipes e fortalecem nosso compromisso em ampliar cada vez mais o acesso à saúde”, afirmou o titular da pasta.

Harada também ressaltou que a iniciativa complementa o trabalho já realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs). “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique sem atendimento. Estamos levando consultas, exames, vacinação e orientação diretamente para perto da população”, completou.