Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Cidades

Desfile cívico do aniversário de Ferraz reunirá mais de 2 mil participantes

Evento acontece na Avenida Brasil, dia 14 de outubro, às 9 horas

03 outubro 2025 - 13h58
- (Foto: Laura Ramos/SecomFv)

Mais de duas mil pessoas deverão desfilar na Avenida Brasil, no Centro de Ferraz, durante o aniversário da cidade no próximo dia 14 de outubro no desfile cívico em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa do município, a partir das 9 horas.

Já está tudo preparado para esta grande festa que unirá civismo, história, além dos principais pontos e destaques que serão representados pelos servidores das secretarias envolvidas, além dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. O palanque para autoridades e convidados será montado em frente à Praça da Independência.

Estão confirmadas as presenças das Guardas Civis Municipais (GCMs) da região convidadas para se apresentarem no aniversário da cidade. A concentração será feita na própria Avenida Brasil. De lá, os participantes seguem para o cortejo. A população poderá se aglomerar ao longo da avenida para acompanhar o desfile.

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos é uma das principais secretarias com o maior número de alas no desfile e sempre impressiona por recontar a história do município, assim como Saúde, Esportes e Lazer, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Proteção Animal, entre outras.

Ferraz de Vasconcelos se desenvolveu ao longo da estação ferroviária e o impacto da estação de trem foi tão marcante, que até o nome é em homenagem ao engenheiro José Ferraz de Vasconcelos, o engenheiro chefe da Estrada Central do Brasil, que operava o transporte ferroviário na época e teria projetado a primeira estação da cidade.

A relação da cidade com o cultivo da uva Itália também será outro ponto alto e destacado no cortejo. Outras novidades do desfile serão os carros antigos que estarão na Avenida Brasil, relembrando épocas marcantes do município do início do século, além do Zapata Motos Clube que sempre participa das festividades com o desfile de motos iradas, além da Fanfarra Municipal.

