Atração 'Dia da Comunidade Pokémon Go' tem novas estátuas e atrai público à Praça dos Expedicionários Ideia do evento, além da diversão e o encontro social com os youtubers, foi a conscientização na preservação das estátuas

Por De Suzano 22 SET 2018 - 15h51

Dia do Pokémon Go atraiu bom público para praça em Suzano Foto: Sabrina Silva/DS Suzano realizou neste sábado o Dia da Comunidade para os jogadores de Pokémon Go. O evento aconteceu na Praça dos Expedicionários, a partir das 13 horas, e seguiu para pontos estratégicos da cidade, como a Praça João Pessoa e Prefeitura. A ideia do evento, além da diversão e o encontro social com os youtubers, foi a conscientização na preservação das estátuas. Além da brincadeira pela caça ao monstrinho o Pokemón Community Day também foi realizada uma ação social, ou seja, a cada 1 kg de alimento não perecível doado o participante recebeu um cupom para o sorteio de miniaturas das estátuas. Como jogador assíduo de Pokémon, o suzanense Maurício Sumiya foi um dos que aprovaram o evento. "É uma boa oportunidade para quem gosta de jogar Pokémon. Além disso, tem uma parte social que é a arrecadação de alimentos".

Leia Também