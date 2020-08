Dia dos Pais faz taxa de isolamento social melhorar

O Dia dos Pais fez o isolamento social melhorar no Alto Tietê. Segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), todas as cidades da região fecharam o último domingo (9) com índices acima dos 40%. A menor taxa registrada na região, foi na cidade de Poá, que teve 42% de adesão ao isolamento social na data.

Nos demais municípios, a adesão ao isolamento foi maior. Em Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano, o índice foi de 43%. Itaquaquecetuba aparece logo em seguida com 44% de adesão ao isolamento.

Na região, Mogi das Cruzes foi a cidade com o melhor isolamento registrado com 46%. A melhora nos índices acompanha o Estado de São Paulo, que fechou o Dia dos Pais com o isolamento social em 48%, melhor índice desde o domingo passado (2), quando o Estado registrou 51%.

Simi SP

O Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo é viabilizado através de um acordo com quatro operadoras de telefonia móvel (Vivo, Claro, Oi e Tim). Com os dados aglutinados, as informações de deslocamento são transformadas em uma espécie de mapa de calor, que identifica áreas com os maiores e menores índices de isolamento.

Com essas informações, o Governo do Estado elabora políticas públicas, junto com as prefeituras, para aprimorar as medidas de isolamento social para o enfrentamento ao novo coronavírus. Vale ressaltara que o Simi-SP disponibiliza dados sobre 104 municípios com mais de 70 mil habitantes. Por esse motivo não há dados de isolamento sobre Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel.

Plano São Paulo

No próximo dia 13, a região completa um mês na fase amarela do Plano São Paulo de retomada econômica. Na última semana, o governador João Doria (PSDB), autorizou a abertura de bares, restaurantes, padarias e similares até as 22h. Até então, esses comércios podiam ficar abertos até as 17h.

Para o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o novo horário de funcionamento vai ajudar a região a se recuperar economicamente, além de proporcionar a manutenção de empregos, uma vez que o setor é responsável por uma parcela significativa de trabalhos com carteira assinada.