Diretoria descarta fechamento de escolas e pede área para nova sede

A dirigente de Ensino de Ensino de Suzano, Vera Lucia Miranda, disse nesta quinta-feira (20), ao DS, que não serão fechadas escolas estaduais na cidade. Ela afirmou que, especificamente, a Escola Estadual Geraldo Justiniano de Rezende Silva, localizada na Vila São Jorge, em Suzano, será mantida em pleno funcionamento. Além disso, ela destacou que vai cobrar do Estado a nova escola estadual da Vila Urupês e ressaltou que vai pedir para a Prefeitura possa ceder um terreno para ser a sede da Diretoria.

Sobre o Justiniano, Vera explica que toda a situação foi um mal-entendido. "Temos salas na escola que pertencem a Diretoria, iríamos fazer um estudo para ampliar as salas sem que prejudicasse os alunos. Porém, houve um mal entendido e suspendemos esse estudo. Nunca foi dito que fecharíamos a escola", explica.

Vera também garante que nenhuma outra escola da cidade será fechada. "O intuito é sempre abrir e nunca fechar", afirma.

Ainda sobre a história do fechamento do Justiniano, pais de alunos acusavam a Diretoria de querer transformar o Justiniano em sede da unidade por causa do atual prédio que é alugado.

Vera descartou essa possibilidade e adiantou que o aluguel do prédio é pago pelo Estado que inclusive já renovou o contrato. "Estamos nesse mesmo prédio há 28 anos. Nunca tivemos problemas por aqui. Quem paga o aluguel é o Estado e não a gente. Depois das eleições vamos conversar com o prefeito Ashiuchi para pedir um terreno, que seria a nova sede da Diretoria. Isso oferecia mais conforto para a gente", adianta.

Sobre a vinda de novas escolas para o município, Vera explicou que irá cobrar o Estado sobre a construção da escola estadual da Vila Urupês. "Sei que o plano de obras é realizado e atendido de acordo com as questões orçamentárias. Porém, já estamos esperando a licitação, pois já temos o terreno".