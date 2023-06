Ecoponto do Jardim Dona Benta completa dois anos de funcionamento

O Ecoponto do Jardim Dona Benta, localizado no número 183 na estrada Takashi Kobata, completou dois anos de funcionamento nesta quarta-feira (21/06). Inaugurado em 2021, o espaço conta com uma área de mil metros quadrados e acolheu até dezembro de 2022 mais de 1,1 mil toneladas de resíduos de poda, jardinagem, construção civil (entulhos), materiais recicláveis, óleos de cozinha, pilhas, baterias e latas de tinta vazias. O local busca fortalecer os serviços de preservação ambiental no município, contribuindo diretamente para a sustentabilidade urbana e evitando o descarte irregular de lixo.

De acordo com o balanço divulgado pela pasta, em seu ano de inauguração, o espaço acolheu 330 toneladas entre os meses de junho e dezembro, realizando 567 atendimentos. Já em 2022, entre janeiro e dezembro, houve 1.820 atendimentos, número que resultou no recebimento de 832 toneladas de resíduos.

A retirada e destinação dos inservíveis recolhidos fica a cargo do Consórcio Renova Suzano. Parte do material é direcionado à Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), atuante nas Centrais de Triagem dos bairros Jardim Colorado e Miguel Badra, que recebe resíduos domésticos recicláveis (papelão, plástico e metais). Já os itens feitos de madeira, cadeiras, mesas, armários, entre outros, sem condições para doações, são encaminhados à empresa Reciclagem e Comércio de Resíduos Industriais (Reciclatec). Por sua vez, os resíduos da construção civil são destinados para a empresa Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios.

Para os interessados em fazer o descarte regular, a estrutura funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, com exceção dos feriados e finais de semana.

Além do Jardim Dona Benta, a cidade ainda disponibiliza o serviço no mesmo horário em outros três locais: na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n - Vila Figueira), no Jardim Boa Vista (rua Vítor Miguelino, 553) e no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186).

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o trabalho promovido pelos Ecopontos incentiva a população a realizar o descarte correto de lixo. “Nossas estruturas são locais ideais para receber estes resíduos sem causar danos à natureza. Por isso, reforço que a utilização dos Ecopontos é de suma importância para garantir a preservação ambiental. Os munícipes que efetuam o descarte correto, contribuem diretamente com a sustentabilidade urbana”, disse.

Denúncias sobre descarte irregular podem ser enviadas por meio da Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Para mais informações sobre os Ecopontos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está disponível por meio do telefone (11) 4745-2265 ou pelo e-mail smma@suzano.sp.gov.br.