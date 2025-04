Edição da E-Aprendi 2025 para estudantes de Mogi segue até dia 30

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes começou, nesta segunda-feira (14/04), a aplicação da primeira edição da E-Aprendi 2025 para as turmas do 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental. A prova será realizada até o dia 30 de abril por 15.290 estudantes. Esta é mais uma etapa do ciclo de avaliações da rede municipal de ensino, que em fevereiro envolveu mais de 5 mil estudantes do 5º ano.

Elaborada e organizada pelo Departamento Pedagógico (Deped), a E-Aprendi tem como objetivo diagnosticar as aprendizagens dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, busca fomentar uma reflexão coletiva sobre os próximos passos para o desenvolvimento educacional da cidade, o que envolve as equipes escolares e os técnicos do departamento.

O cronograma de aplicação é estabelecido por cada escola, que comunica aos pais e responsáveis sobre a data da avaliação. A presença dos estudantes é fundamental para garantir um panorama preciso das aprendizagens. A partir da análise dos resultados, é feito o planejamento e são definidas estratégias pedagógicas para aprimorar a qualidade do ensino.

A novidade desta edição é a realização da avaliação três vezes ao longo de 2025, permitindo um acompanhamento mais detalhado do desenvolvimento dos estudantes. Além disso, os conteúdos e habilidades avaliados foram ampliados, aumentando o número de questões e oferecendo um panorama ainda mais completo do cenário educacional.

A aplicação é realizada por meio da plataforma Simulados e garante acessibilidade para estudantes com deficiência. Recursos como audiodescrição, ampliação de fonte e adaptação de questões em caixa alta atendem às diferentes necessidades individuais. Alunos com baixa visão, por exemplo, podem utilizar a ampliação de tela, enquanto estudantes surdos contam com o suporte de intérpretes.