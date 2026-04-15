Serviços essenciais serão mantidos durante feriado de Tiradentes

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais em funcionamento na próxima terça-feira (21/04), feriado nacional que celebra o Dia de Tiradentes, e também na véspera, segunda-feira (20/04), data considerada ponto facultativo conforme decreto municipal. O atendimento administrativo será retomado totalmente na quarta-feira (22/04), após suspensão do expediente nas repartições públicas nesses dois dias.

Mesmo com a alteração no funcionamento, a população continuará contando com os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e cemitérios municipais, que seguirão operando normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelo telefone 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelos números (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) abrirá normalmente, das 6 às 18 horas, com todos os espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, haverá mais uma edição do “Rock no Parque”, no domingo (19/04), entre 13 e 17 horas.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc, que receberá um encontro de fuscas no domingo (19/04), a partir de 12 horas. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, os munícipes terão à disposição o Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, que funcionará sábado (18/04), domingo (19/04) e terça-feira (21/04), das 9 às 16 horas.