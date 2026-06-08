Portelão recebe evento de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026 neste sábado

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, receberá neste sábado (13/05) um evento especial de troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo Fifa 2026. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, será realizada das 10 às 16 horas e proporcionará um momento de integração e convivência. A entrada será gratuita e aberta a todo público. Menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável durante toda a atividade.

A proposta é reunir colecionadores de diferentes idades em um ambiente voltado ao entretenimento e à confraternização, estimulando a interação e fortalecendo o clima de expectativa em torno do principal torneio do futebol mundial.

A Copa do Mundo Fifa 2026 será realizada, pela primeira vez, em três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. A partida de abertura está marcada para esta quinta-feira (11/05), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a seleção brasileira de futebol inicia sua trajetória na competição neste sábado (13/05).

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, destacou a importância da iniciativa e convidou a população a participar. “A proposta é proporcionar um momento de lazer e integração entre crianças, jovens e adultos que compartilham o interesse pelo futebol e pela coleção de figurinhas. A Copa do Mundo sempre mobiliza a população e cria uma atmosfera de união, e queremos que o Portelão seja também esse espaço de encontro e convivência para os suzanenses”, afirmou.