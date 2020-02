Educação distribui mais de 22 mil kits de uniformes na Arena Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano informou que durante o período de 5 a 16 de fevereiro foram distribuídos 22.677 kits de uniforme escolar aos pais e responsáveis de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Outros 4.323 não chegaram a ser retirados neste atendimento.

De acordo com o chefe da pasta, Leandro Bassini, a partir do próximo dia 27 (quinta-feira), logo após o carnaval, será possível solicitar a troca dos uniformes nas próprias escolas. A data também vale para os que estavam aptos a receber e não puderam comparecer à Arena Suzano e para os novos alunos, ou seja, aqueles que tiveram a matrícula confirmada após 24 de janeiro e que não estavam na primeira lista.

Estão sendo contempladas todas as crianças das 95 unidades da rede municipal, entre escolas e creches conveniadas.

“Esta semana será voltada à organização desta logística para o deslocamento de todos os kits até as unidades escolares, incluindo os itens dos novos matriculados”, detalhou.

O secretário disse ainda que os pais também estão com um movimento de troca espontânea em um grupo de aplicativo de mensagens. “Muitos casos de troca de numeração estão sendo resolvidos desta maneira. Caso algum pai não consiga desta forma, ele pode procurar a escola a partir do dia 27 de fevereiro”, explicou.

Arena Suzano

De acordo com Bassini, na reunião de pais, cada um dos responsáveis recebeu um protocolo individual, com código de barras, que foi utilizado para a retirada do uniforme na Arena Suzano, de 5 a 16 de fevereiro, incluindo os finais de semana.

O kit de uniforme escolar é composto por seis peças: duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta. A numeração segue conforme a idade do estudante, desde o G1, da educação infantil, até o 5º ano do ensino fundamental.