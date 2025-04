Educomunicadora promove roda de conversa sobre os 'Desafios de ensinar a Geração Alpha'

Na semana em que se celebra o Dia Mundial da Criatividade (21/04), eis um dos momentos para evidenciar como essa habilidade é essencial em um mundo em transformação, envolto por problemas que demandam pessoas capazes em encontrar as devidas soluções. Em todas as áreas, ser criativo tem sido uma exigência, sobretudo, no campo educacional. Cabe à escola estender as ações em prol de um ensinar e aprender mais envolvente, inspirador, instigante e significativo. Para isso, demanda inovação e criatividade.

Pensando nestas indagações, a educomunicadora Suéller Costa, idealizadora do Educom Alto Tietê, estará no Patteo Urupema Shopping neste sábado, dia 26 de abril, às 19 horas, com a roda de conversa "Criatividade na Educação: O Desafio de Ensinar a Geração Alpha”. O encontro – que integra a programação do Festival Creativus – Semana da Criatividade e Inovação - tem o objetivo de destacar a emergência dessa habilidade no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma requisição nas diretrizes curriculares; uma exigência no planejamento didático-pedagógico; uma necessidade à geração nascida em meio às tecnologias, acostumada a respostas instantâneas, nem sempre se desafiando a investigá-las; e um imperativo na educação do século XXI.

Aberto ao público em geral, em especial, educadores, educandos e familiares, o encontro almeja apontar possibilidades de trabalhar a criatividade no âmbito educativo, tanto em consonância com as práticas escolares nas diferentes áreas do conhecimento como em atividades cotidianas realizadas no convívio familiar. Pretende envolver os participantes por meio de dinâmicas que enalteçam o processo criativo, essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, investigativo, reflexivo e a postura participativa frente a uma sociedade que carece de cidadãos dispostos a transformar realidades.

Educomunicando

Suéller Costa é jornalista, pedagoga, educomunicadora e pesquisadora. Doutoranda em Educação (FEUSP). Mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Especialista em Educomunicação (ECA/USP). Sócia da ABPEducom (Associação Brasileira dos Profissionais em Educomunicação) e APEP (Associação dos Professores de Escolas Públicas). Idealizadora do Educom Alto Tietê, que desenvolve projetos em educação midiática, tecnológica e digital e atua com formação docente em educação midiática/educomunicação, com foco em alfabetização midiática, tecnológica e digital. Vencedora em vários prêmios voltados à Educação, a especialista procura levar os seus conhecimentos a professores e alunos da região, a fim de mostrar a potencialidade da Educomunicação nos percursos didático-pedagógicos nos ensinos formal, não formal e informal.

Festival Somos Criativus - Semana de Criatividade e Inovação

A proposta integra a programação do Festival Somos Criativus, em alusão à Semana da Criatividade e da Inovação. Em sua segunda edição, o evento é organizado pelo Instituto Léa Campos e acontece em 19 cidades e em três estados entre os dias 21 e 27 de abril. No Alto Tietê, a programação se estende nos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Todas as atividades, que procuram mostrar como a criatividade tem sido desenvolvida nos diversos segmentos, são abertas ao público e gratuitas. Acompanhe a programação completa no site https://institutoleacampos.org/fsc-2025.