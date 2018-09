Em debate na PUC, Juliana Cardoso reforça redução de 30% no custo de seu gabinete em Brasília

A candidata à deputada federal, Juliana A. Cardoso (PR-SP) participou de debate promovido pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas-SP, na noite de segunda-feira (17 de setembro).

Juliana, que é engenheira ambiental e mestre em Administração Pública, foi indicada pelo Partido da República (PR) para defender o seu plano de mandato diante do público presente - maioria formada por universitários - e os demais postulantes. Ao menos 11 legendas enviaram representantes para participar do debate.

Juliana teve a oportunidade de reforçar seu compromisso com o corte regalias em seu mandato. A republicana voltou a afirmar que irá abrir mão de todos os privilégios de gabinete já no primeiro dia de trabalho com redução de 30% dos custos. A jovem candidata ainda explanou sobre a importância da renovação de qualidade que o país tanto precisa para oxigenar a política.

"Quero focar em um mandato participativo e aberto ao diálogo. Nós precisamos de não só de uma renovação de nomes, mas, sim, de uma renovação de ideias e práticas. Nós precisamos de pessoas que são preparadas para conduzir a mudança que o país precisa e que estejam lá para servir e não para ser serem servidos", explica.

O debate foi realizado no Auditório Dom Gilberto Pereira Lopes, situado no Campus I do PUC Campinas (rua Professora Ana Maria Silvestre Adade - Parque das Universidades). O evento político faz parte do projeto: "Conscientização Política no Processo Eleitoral" e teve como temática a encíclica (carta circular do papa abordando algum tema da doutrina católica) ecológica do Papa Francisco: "Cuidado com a casa comum - que trata das políticas públicas vinculadas à perspectiva da Ecologia Integral". Os candidatos debateram as suas propostas durante cerca de 4 horas. Juliana teve oportunidade de perguntar e responder questionamentos de outros postulantes. "Foi uma ótima oportunidade para expor ideias e questionar outros candidatos para ter ciência das suas posições", finaliza.