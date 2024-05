Em entrevista, secretário de Assistência detalhe ações e atendimentos de programas

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade, Geraldo Garippo, fez um balanço das ações sociais, em Suzano, durante o programa “DS Entrevista” no último dia 17. Nesta sexta-feira (24), ele também esteve na Câmara realizando prestação de contas durante audiência onde falou dos números.

Para o DS, Garippo estimou cerca de 25 mil famílias de Suzano no Bolsa Família atualmente.

Além das 25 mil famílias que recebem o Bolsa Família, cerca de 30 mil estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) para receber benefícios sociais.

“Nós temos na cidade, hoje, mais de 137 mil pessoas cadastradas no CadÚnico, mais ou menos 55 mil famílias. Dessas 55 mil, um pouco mais de 25 mil recebem o Bolsa Família. É um número muito expressivo”, disse.

De acordo com Garippo, esses números de pessoas cadastradas no CadÚnico e beneficiárias do Bolsa Família aumenta proporcionalmente ao crescimento da população. “Esse número cresce a cada ano. Cresce proporcionalmente à medida que a população cresce. Sempre uma fatia da população é vulnerável e essa fatia vai acessando o CadÚnico. O Bolsa Família também vem crescendo”.

O secretário ressaltou o número de pessoas que utilizam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que concede um salário mínimo aos idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. “Um número importante é que temos sete mil pessoas no BPC e que recebem um salário mínimo. Isso ajuda muito a combater a fragilidade do cidadão, ajuda na organização da família e garante uma qualidade de vida melhor nessa família. Suzano tem um índice muito bom de acesso ao BPC por conta da orientação e do suporte que damos para essa família acessar seus direitos”, continua.

Mesmo falando que o número de beneficiários do BPC é bom, Garippo ressaltou que o objetivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social é zerar as demandas. “Não queremos dar cesta básica eternamente, queremos que a pessoa tenha acesso ao direito de forma digna, usar o recurso dele de forma autônoma, onde quiser usar. Nossa expectativa é que a Assistência Social não tenha demanda. Nosso sonho é ter zero atendimentos. É ruim que eu perderia o emprego, mas é bom que constrói uma cidade mais autônoma e independente”, completou Garippo.

Revitalizações em Cras e Creas e Carteira para autistas

Geraldo Garippo falou ainda sobre os trabalhos de revitalização feitos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). No sábado (18), foi entregue a modernização do Cras Boa Vista.

“Nós entregamos, nesses quatro anos, cinco Cras revitalizados, com mobiliário, estrutura física para o trabalhador ter boa condição de trabalho e para o cidadão ser bem recebido. Complementamos um ciclo no sábado entregando a modernização do Cras Boa Vista, fazendo a modernização de todos os Cras e Creas da cidade. Modernização é ter um prédio funcional, equipado, mobiliado, com informática e funcionários, tudo voltado a atender o cidadão de forma mais eficiente”, disse.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) também foi pauta. A carteirinha foi implantada na cidade em 2020 e, desde então, são mais de 400 emissões em Suzano.

“A Ciptea é um direito do cidadão e tem como objetivo facilitar o acesso a serviços. Muitas vezes a pessoa se apresenta em um serviço público ou privado e, como o autismo não é algo prontamente identificável, o serviço não dá prioridade ao atendimento daquele cidadão. A carteirinha permite o cidadão a pegar a fila preferencial. Temos mais de 400 carteiras emitidas. Ela é gratuita, basta ir ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) com comprovante de residência, laudo médico e foto e fazer a solicitação. Em 10 dias a carteira está emitida”, finaliza Garippo.

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) está localizado na Avenida Paulo Portela, 210, no Centro da cidade.