Empresa alerta CPTM sobre risco de descarrilamento na Linha 11

A empresa Power Segurança, que presta serviços à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), emitiu alerta à Polícia Civil sobre riscos de descarrilamento de trem devido a um furto de grampos de fixação dos trilhos, na Estação Antônio Gianetti.

Um indivíduo foi preso pelo crime na quarta-feira (13) à noite.

Os riscos sobre o descarrilamento foram comentados por seguranças, quando prestaram depoimento na Delegacia de Suzano - onde o caso foi registrado. Um funcionário explicou que tais itens são usados para fixar as madeiras aos trilhos. Ou seja, caso não haja estes grampos, a estabilidade do trem fica comprometida.

Outro detalhe também desperta atenção neste caso. Para ter acesso à linha férrea, o acusado, de 25 anos, pulou um muro de aproximadamente 2 metros de altura. Depois, o suspeito andou pelos trilhos até chegar ao ponto exato, o qual pegou quatro grampos de ferro, que estavam avaliados em pouco mais de R$ 30.

Suspeita

O depoimento do suspeito ainda abre margem para outra suspeita: a atuação de bandos especializados em furtos, em especial na linha férrea, no trecho ferrazense. De acordo com o acusado, os objetos já haviam sido removidos previamente por desconhecidos. Ou seja, por enquanto, não há informações se este tipo de prática ocorre há mais tempo. O suspeito afirmou que os objetos furtados seriam vendidos a um ferro-velho.

O valor obtido pelos itens seriam usados para a compra de entorpecentes, tendo em vista que é dependente químico.

O DS enviou questionamento à CPTM sobre o caso. Até o final desta edição não obteve resposta.