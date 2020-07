Empresa Suzano firma parceria para doar 5 milhões de copos de papel

A Suzano, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, estruturou em parceria com produtores de copos de papel uma ação para doar copos para unidades públicas de saúde. A iniciativa, desenvolvida em conjunto com as empresas Apolo, BO Packaging, Box BE, Copack e Sustenpack, prevê a entrega de 5 milhões de copos de papel, matéria-prima de origem renovável e reciclável.

A produção dos copos teve início no último mês. A distribuição às unidades públicas de saúde acontece no mês de julho e abrangerá hospitais e administrações municipais dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

“Unimos a força da cadeia do papel para ajudar os hospitais a enfrentarem de forma mais adequada esse momento tão difícil na história do Brasil e do mundo. Além de serem uma alternativa mais amigável ao meio ambiente, os copos de papel apresentam características técnicas bastante adequadas ao manejo em locais de grande circulação de pessoas, caso das unidades de saúde”, afirma Beatriz Salvatori Olivares, Gerente Executiva de Estratégia e Marketing da Suzano.

Os copos serão produzidos com o Bluecup®, primeiro papelcartão brasileiro desenvolvido para copos, reciclável e feito a partir de fonte renovável. Os copos terão impressas mensagens de solidariedade aos profissionais da saúde, como forma de trazer apoio extra ao dia-a-dia desses profissionais.

Protetor Facial

Além da parceria com empresas que converterão o papelcartão desenvolvido pela companhia em copos de papel, a Suzano também tem apoiado o desenvolvimento de novos produtos essenciais para prevenir a propagação do novo coronavírus. É o caso da produção de protetores faciais feitos em papelcartão idealizada pela Brasilgrafica SA. O produto terá a base produzida em papelcartão e a viseira em Polyester, e será doado para o Ministério da Saúde.

“Há uma grande mobilização da indústria de papel para atender as demandas que surgiram em função do novo coronavírus. Acreditamos que somente dessa forma, juntos, conseguiremos vencer essa batalha”, afirma Leonardo Grimaldi, Diretor Executivo da Unidade de Negócio Papel.

Iniciativas

A Suzano tem atuado em diversas frentes para auxiliar no combate à Covid-19. Além de um amplo conjunto de medidas para garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores, fornecedores e familiares, a companhia também destinou aproximadamente R$ 50 milhões em doações de respiradores, máscaras e álcool em gel a diversos estados e o Governo Federal. Além disso, está apoiando o aumento da capacidade de produção de ventiladores pulmonares no Brasil e foi uma das empresas envolvidas no projeto de construção de um hospital de campanha no Extremo Sul da Bahia.