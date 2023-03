Enchentes na região também afetam comerciantes

Ao menos 2% dos comerciantes da região perderam totalmente as mercadorias de seus estabelecimentos após enchentes nas cidades do Alto Tietê.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Valterli Martinez, informou que este número foi pela falta de seguros para as lojas.

“O comerciante precisa verificar qual o risco de atingir o comércio e tomar todas as providências necessárias contra enchentes”, alerta Martinez.

Para diminuir as chances de perder toda a mercadoria, é preciso providenciar seguro, deixar documentos em dia e assim, não fechar a empresa.

“Existem várias apólices de seguros que protegem desde o prédio, mercadorias e prejuízos até com terceiros, como por exemplo, caso alguém morra dentro do prédio por causa das chuvas. Então precisa verificar o que o seguro cobre, os valores, se isso vai dar sustentabilidade para pagar o prejuízo”, explica.

Os comerciantes podem se preparar para este período, Martinez ainda destaca verificar a localização do estabelecimento, fazer um planejamento em cima de qual o risco da empresa a ser afetada e ainda tem que ir além, com um estudo no ponto da instalação da empresa ou loja, verificar a situação do bairro e o possível prejuízo financeiro.

Caso não seja possível, orienta construir barreiras para que a água não entre.

“Tem várias soluções, a mais eficiente é ter um seguro que cubra todos esses danos”, conclui.

Segundo ele, os comerciantes mais atingidos foram de Poá.

“Houve relatos de comerciantes sobre a situação crítica por conta das chuvas”.