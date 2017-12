Esburacada, Avenida Francisco Marengo será recapeada em fevereiro de 2018

O recapeamento da Avenida Francisco Marengo, em Suzano, se iniciará após a segunda quinzena de fevereiro de 2018.

De acordo com o Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Planejamento e Finanças, a assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame acontecerá nesse período, caso não sejam apresentados impedimentos ao processo.

A licitação para a realização da obra, que tem o cronograma de seis meses e é avaliada em R$ 1,5 milhões, foi aberta na última segunda-feira.

Edital

Publicado o edital da concorrência, as propostas das empresas poderão ser apresentadas até 10 de janeiro, às 13h30. Isso porque no mesmo dia haverá a abertura dos envelopes, marcada para as 14 horas.

Segundo o órgão da Secretaria de Planejamento e Finanças, serão beneficiados os motoristas que utilizam a via para acessar os bairros da Região Norte da cidade, como por exemplo, o Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Dona Benta, além de servir como alternativa para o limite com Mogi das Cruzes.

Conforme publicado pelo DS, a avenida passou por obras emergenciais no início deste ano. Na ocasião, foi realizado a recuperação do asfalto e limpeza de bueiros na região do Dona Benta. A Prefeitura informou que a revitalização da via está incluída no pacote de obras do município, anunciado em agosto.

Atualmente, a avenida conta milhares de buracos. Isso porque a circulação de veículos no local é intensa. Em alguns trechos a ação da Operação Tapa-Buraco ainda é visível.

Porém, os motoristas continuam reclamando da situação, que traz prejuízo ao bolso dos suzanenses.