Escola do Jardim Maitê ganha sala do projeto ‘Cinemateca’

A Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê, ganhou nesta segunda-feira (4) uma sala do projeto “Cinemateca – Escola e Vida”, por meio de parceria entre a Secretaria de Educação de Suzano e a empresa MRS Logísitica. Trata-se de uma área dentro da unidade destinada à leitura e à exibição de materiais audiovisuais. A novidade vai beneficiar mais de 300 crianças de educação infantil e ensino fundamental, bem como a própria comunidade do bairro, que terá o local à disposição.



A inauguração foi marcada por um evento oficial e apresentações dos alunos. Entre os presentes estavam o prefeito Rodrigo Ashiuchi; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; a analista de Relações Institucionais da MRS, Adriana Pereira de Carvalho; o diretor da escola, Asiel Lopes dos Santos; o líder comunitário Bento Moura dos Santos; e Peterson Ricardo, representante do Grupo Komedi, responsável pela produção e implantação da cinemateca.



A sala conta 150 livros, 40 DVDs, projetor, sistema de som, entre outros itens. É nos mesmos moldes da primeira unidade implantada no ano passado na Escola Municipal Professora Liuba Pizzolito, no Jardim das Lavras Mirim, distrito de Palmeiras. “Fizemos algumas adaptações em relação às outras para oferecer a melhor cinemateca possível para os alunos e para a população do bairro”, destacou Adriana. Suzano é uma das 12 cidades onde a MRS promove o projeto, dedicado principalmente às escolas próximas às linhas férreas de transporte de carga.



“É um equipamento muito importante para as crianças, pois proporciona acesso a livros e filmes que, sem dúvida, vão complementar o processo de aprendizagem”, comentou o secretário Leandro Bassini. “Mais uma vez, a Educação de Suzano ganha um grande presente por meio de parceria com a empresa MRS Logística, que tem demonstrado uma grande responsabilidade social. A cinemateca é um apoio para o ensino e para a cultura”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.