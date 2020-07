Escola do Jardim Quaresmeira terá nome da ex-dirigente de ensino Vera Lúcia Miranda

A Escola Municipal do Jardim Quaresmeira, inaugurada no começo deste ano, terá o nome da ex-dirigente de ensino Vera Lúcia Miranda, que faleceu em janeiro. Verinha, como era conhecida na área da educação, foi homenageada no projeto de lei de autoria da administração municipal, aprovado na sessão de quarta-feira (8) da Câmara de Suzano. Vera Lúcia foi professora e diretora por vários anos na cidade e chegou ao cargo de dirigente regional de ensino.

Além desta escola, a propositura nomeou a Escola Municipal do Residencial Nova América de Zaira Assen Torrano, que foi uma das fundadoras, em 1978, da Associação Vinha de Luz e, depois da Associação Beneficente André Luiz, na Vila Amorim.

Homenagem

A Câmara de Suzano também prestou homenagem na noite de hoje a professora Bianca Carla Nunes da Silva, que faleceu no último domingo. Ela era diretora na Secretaria do Meio Ambiente, suplente de vereadora pelo Partido Liberal (PL) na Casa de Leis e professora de biologia na Escola Estadual David Jorge Cury. Os vereadores Joaquim Rosa (PL), Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, Lisandro Frederico (Avante) protocolaram requerimentos de pesar pelo falecimento.

Salas

Os vereadores aprovaram ainda dois projetos de resolução que nomeiam duas salas do prédio do Legislativo suzanense. O primeiro denomina “Vereador Marsal Lopes Rosa” a sala da Secretaria Diretoria Geral de Planejamento e Gestão e o segundo denomina "Matheus Thales Modesto Benedito", o refeitório da Câmara.

Tribuna

Os vereadores Rogério Gomes do Nascimento (PSDB), o Rogério da Van, Denis Claudio Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, André Marcos de Abreu (PSC), o Pacola, Edirlei Junio Reis (PSDB), o professor Edirlei, Alceu Cardoso (Republicanos) falaram sobre o recapeamento da estrada Fazenda Viaduto, que começará nesta quinta-feira (9).

O parlamentar Max Eleno Benedito (Podemos) sugeriu aos colegas parlamentares uma investigação em relação aos trabalhos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O vereador Lisandro falo sobre a entrega dos Hospital das Clínicas de Suzano e o atraso do governo estadual sobre isso.

Já o vereador Joaquim Rosa comentou que hoje a Unidade de Saúde da Família (USF) “Vereador Marsal Lopes Rosa”, na Vila Amorim, começou o atendimento hoje. O vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, criticou alguns funcionários da administração municipal que segundo ele não estão acompanhando o ritmo do prefeito. O vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, elogiou o trabalho feito na região norte da cidade pela administração municipal.