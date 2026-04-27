PlayPet completa sete anos de funcionamento com oferta de lazer para cães

O PlayPet de Suzano, espaço dedicado ao lazer de cães e seus tutores, completa nesta terça-feira (28/04) sete anos de funcionamento. O ambiente, abrigado no Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Simonsen, 340 - Jardim Imperador), conta com pista de agility para exercitar e divertir os animais, piscina canina e área verde, além de espaço para realização de palestras e oficinas. Para frequentar o local, é necessário emitir a carteirinha do pet após cadastro da pessoa responsável, com renovação anual.

Apenas em 2026, 86 novos usuários realizaram inscrições e 17 já renovaram suas credenciais. Em 2025, o número de carteirinhas confeccionadas ultrapassou 200, e mais de 2 mil foram emitidas desde a inauguração do espaço, em 2019. O número de frequentadores do espaço cresce mensalmente, enfatizando a adesão dos pets e seus tutores.

Anexado ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o PlayPet conta com 1,5 mil metros quadrados, área verde, pista de exercícios com diversos obstáculos e uma piscina projetada especialmente para os cães, com dez metros cúbicos, 30 centímetros de profundidade e formato de osso, e bebedouros. O local comporta até 30 cachorros ao mesmo tempo e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas.

Para realizar o cadastro, o tutor deve apresentar cópias do documento com foto e comprovante de endereço, além de duas fotos 3x4 coloridas do pet e sua carteira de vacinação. Para renovações, é necessário apenas os documentos comprobatórios de residência e vacinação. A emissão da carteirinha ocorre em três dias corridos e é fundamental para manter o controle da circulação no local e a saúde dos animais. O processo é feito na área administrativa do Viveiro Municipal.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que o PlayPet é um espaço único na cidade, além de ser uma realização gratificante da prefeitura para promover a melhora da qualidade de vida dos animais. “Os cães se sentem estimulados e à vontade nessa estrutura, dedicada à prática adequada de exercícios. O espaço contribui para diversão, socialização e saúde dos animais, reúne as famílias e promove ações destinadas à conscientização sobre bem-estar”, declarou o chefe da pasta.