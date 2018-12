Escolas particulares são a favor de lei que beneficia bolsistas com Passe Livre

Escolas da rede privada de Suzano são a favor da lei que determina aos alunos bolsistas e beneficiários de isenção matriculados em unidades particulares o direito de ter o Passe Livre (gratuidade na passagem de ônibus). De acordo com a Câmara, o texto, de autoria da vereadora Gerice Lione (PR), foi sancionado pela Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Educação informou que ainda não tem conhecimento oficial desta nova legislação.

A legislação, que segundo a Câmara já está em vigor, trata sobre o direito do transporte gratuito a estudantes de baixa renda, bolsistas ou com o benefício de isenção, e tem como objetivo garantir o direito ao transporte coletivo sem custos no trajeto entre sua casa e a instituição de ensino dentro dos limites do município.

A diretora do Colégio Unisuz, Luciana Rossato, acredita que será válido a ação, já que estudantes sem condições de pagar o transporte escolar terão essa oportunidade. "Aqui na escola não há estudantes que possam fazer o uso desse benefício. Mas, acredito que será bom para alunos de outras escolas com certeza. Uma conquista e incentivo para aqueles que não têm condições de estudar com mais comodidade".

A diretora pedagógica do Colégio Lumbini, Célia Ashiuchi, disse que aprova a lei, porém ressaltou que não deveria ser generalizada a todos os bolsistas. "Há uma legislação nas escolas particulares que determina que os filhos de funcionários da escola tenham que ser bolsista. Teria que ter uma clausula para delimitar essa ação. Se for filho de funcionários que ganham entre R$ 5 mil a R$ 6 mil não acho justo, pois tem condição de pagar o passe escolar. Mas se for de funcionário que ganha um pouco mais de R$ 1 mil sou a favor", explicou.

Secretaria

A Secretaria Municipal de Educação disse que não tem conhecimento oficial desta nova legislação. Contudo, a pasta afirmou que qualquer impacto só deve ocorrer no próximo semestre - quando houver a renovação e inscrição para o benefício do Programa Passe Livre Estudantil em Suzano.

Passe Livre

Para obter o direito ao passe livre, os alunos devem atender aos requisitos exigidos. Mais informações sobre o cadastramento do passe livre no site: http://www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.