O Espaço da Solidariedade será inaugurado no Suzano Shopping na noite desta quarta-feira (22). A abertura acontece às 19 horas dentro do estabelecimento comercial da cidade, ao lado da Smart Fit.

O espaço é uma parceria entre o Suzano Shopping e a Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae) destinado à divulgação de ações solidárias, empreendedoras e de responsabilidade social realizadas por parte da entidade na cidade de Suzano.

“O Espaço da Solidariedade é uma ação de incentivo a articulação em rede, a importância do envolvimento de todos os atores: empresas, poder público, organizações sociais. Tudo em prol da sustentabilidade e desenvolvimento social”, disse a presidente da Aamae, Silvia Rangel.

De acordo com Silvia, todos os dias projetos da Aamae serão apresentados no espaço, contando com ações interativas com o público, apresentação de atividades e busca por parcerias.

“Todos os projetos serão apresentados ao longo dos dias, entre eles o Projeto As Maras, em parceria com a Gerando Falcões, que fomenta o empreendedorismo feminino e tem a AAMAE no ranking de melhores vendas de SP”, disse a presidente.