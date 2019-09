Espetáculo 'Viver com Saúde' beneficia 10 mil alunos de escolas municipais

Mais de 10 mil alunos de 15 escolas da rede municipal de ensino têm a oportunidade de assistir ao espetáculo infantil "Viver com Saúde". As apresentações começaram na última segunda-feira (16) e se estenderão até 4 de outubro. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Suzano e a Fundación Mapfre, com o objetivo de orientar sobre a importância da alimentação equilibrada. Nesta quarta-feira (18), foi a vez de 700 crianças da Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, prestigiarem a peça teatral, encenada pelo grupo Ciência Divertida.

Cada unidade recebe duas sessões, uma pela manhã e outra à tarde, totalizando 30. A apresentação, com duração de uma hora, incentiva a adoção de alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Além disso, a peça ensina como a higiene é fundamental para evitar doenças causadas por bactérias. A programação inclui ainda a preparação de um café da manhã com alimentos saudáveis (frutas, grãos, laticínios sem conservantes e opções integrais), com a participação das crianças de forma dinâmica e interativa.

"Valorizamos muito a parceria com a Fundación Mapfre porque esse projeto não só cria um ambiente lúdico e proporciona cultura e educação fora da sala de aula, como também leva informações fundamentais para a promoção da saúde, que, sem dúvida, serão praticadas no dia a dia e difundidas em casa e na comunidade onde vivem as crianças. Ou seja, o alcance dessa conscientização é muito mais amplo e ultrapassa os muros das escolas", destacou o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.

Durante o espetáculo, são mostrados os nutrientes indispensáveis para o funcionamento do corpo humano, os grupos que existem de cada alimento e as quantidades indicadas a serem ingeridas. Os atores, apresentados como "cientistas da nutrição", ficam disponíveis para conversar sobre os temas abordados no teatro, contar curiosidades, destacar a importância da prática de exercícios físicos para complementar uma boa alimentação e explicar como deve funcionar a higiene no dia a dia.

O projeto atende as Escolas Municipais Professora Therezinha Muzzel (Jardim São José); José Celestino Sanches (Jardim Varan); Sérgio Simão (Jardim Europa); Professora Ignez de Castro Mayer (Cidade Boa Vista); Victor Salviano (Cidade Miguel Badra); Vereador Waldemar Calil (Cidade Boa Vista); Odário Ferreira da Silva (Jardim Belém); Damásio Ferreira dos Santos (Vila Sol Nascente); Professora Ana Rita Gomes (Jardim Margareth); Professora Edna Leite Lima (Jardim Varan); Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas); Caic (Jardim Monte Cristo); Professora Mércia Amaral Andrade de Brito (Parque Residencial Casa Branca); Professor Ruy Ferreira Guimarães (Jardim São Bernardino); e Luiz Romanato (Vila Maluf).