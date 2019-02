Estação Suzano abre bilheteria expressa para atender passageiros com dinheiro trocado

Com a tarifa de R$ 4,30, as bilheterias da CPTM precisam de mais moedas para facilitar o troco. Por isso, neste mês, a Companhia iniciou uma campanha nas redes sociais e nos avisos sonoros das estações e trens para que os passageiros usem dinheiro trocado para comprar, com mais agilidade, o bilhete. Na região, a ação ocorre na Estação Suzano.

Assim, algumas estações estão com bilheterias expressas, para quem tem o valor de R$ 4,30 certinho na mão, que são abertas em horários de maior demanda de passageiros. Esses guichês possuem sinalização para que o passageiro possa identificá-los.

A ação está sendo realizada nas estações Suzano e Guaianases (11-Coral); Brás (12-Safira); Osasco e Grajaú (Linha 9-Esmeralda), São Caetano, Mauá e Santo André-Prefeito Celso Daniel (Linha 10-Turquesa) e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13-Jade).

Mais estações poderão ter bilheterias expressas se os passageiros aderirem à compra de bilhete com dinheiro trocado.