Estação Suzano da CPTM recebe Mutirão de Castração de Animais na sexta-feira (24)

A primeira edição do Mutirão de Castração Gratuita da Animais neste ano vai atender a necessidade da região do Alto Tietê. A partir das 9h desta sexta-feira (24/05), na Estação Suzano (Linha 11-Coral) ocorre o cadastramento para o mutirão com a distribuição de 200 vagas para a realização de cirurgias de castração – sendo 100 para cachorros e 100 para gatos.



A iniciativa, parceria entre PEDIGREE®, Instituto Ampara Animal e CPTM, tem o objetivo de levar cuidado e proteção aos animais domésticos. Em 2023, nas três edições do evento realizadas nas estações José Bonifácio (Linha 11-Coral) e Francisco Morato (Linha 7-Rubi) foram feitas 586 cirurgias nos pets. Neste ano, foi identificada a necessidade de ampliação do atendimento para outras estações da companhia.



O cadastro dos animais começa às 9h por ordem de chegada e, neste dia, não há necessidade dos tutores levarem os animais. Para realizar a inscrição, é necessário que os responsáveis apresentem RG, CPF e comprovante de endereço de São Paulo, Capital. Serão feitos os procedimentos em 100 animais por dia (50 em cães e 50 em gatos).



As cirurgias acontecerão nos dias 28 e 29 de maio e serão realizadas por profissionais do Instituto Ampara Animal, apenas para aqueles animais cujos tutores fizeram previamente a inscrição no dia 24. Durante o cadastramento, a equipe de veterinários fornecerá data e hora exata da operação e as recomendações de preparo para o procedimento.



O procedimento, que é considerado uma cirurgia simples e de rotina com anestesia geral, leva em média de 15 a 30 minutos e os pets recebem alta em algumas horas. Outras recomendações serão fornecidas pelos veterinários, todos com registro do CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.