Estado: 2ª unidade do Bom Prato, no Centro, ‘depende de orçamento’

A construção de uma segunda unidade do Bom Prato, em Suzano, ainda é uma incógnita. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social disse que “o objetivo é ampliar o programa ao máximo”, mas tudo dependerá da demanda e disponibilidade orçamentária do Estado. Com isso, a pasta estadual não confirmou se ocupará o prédio do antigo Restaurante Popular, localizado na Rua Felício de Camargo, no Centro da cidade.

Agora, a decisão sobre uma segunda unidade em Suzano, utilizando o prédio abandonado do antigo Restaurante Popular - transformando-se em Bom Prato - vai depender do governador João Doria (PSDB).

Em nota, o Estado disse ainda que todas as solicitações para abertura de novas unidades são “recebidas”. O texto disse ainda que, até o momento, o Bom Prato suzanense já serviu mais de 2,2 milhões de refeições à população.

Conforme publicado pelo DS, em setembro do ano passado, o então secretário do governo Márcio França (PSB), Gilberto Nascimento Junior, havia viabilizado a vinda da 2ª unidade.

À época, ele explicou que Suzano era o segundo município da região na “fila de espera”. Disse ainda que o antigo prédio do Restaurante Popular, que foi desativado no começo de 2017, poderia receber a unidade do Bom Prato. “Sempre existe interesse do Estado em ampliar as unidades do programa. Referente a Suzano, o prefeito Ashiuchi esteve conosco solicitando a segunda unidade, mas no momento temos uma sequência a seguir, então o que está na frente para a região é unidade de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Posteriormente, daremos prioridade a unidade de Suzano” , explica na época.

O antigo secretário também comentou ter recebido fotos do prédio. Segundo ele, um levantamento seria realizado e visitas começariam. No ano passado, Junior falou ainda sobre a possibilidade de ampliação do horário de atendimento para os fins de semana.

“Queremos estender o horário porque as pessoas não comem só de segunda a sexta-feira”, revelou na época da publicação.