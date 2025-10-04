Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano

Obras vão aumentar a segurança e melhorar a fluidez do tráfego

04 outubro 2025 - 08h00Por Yasmin Torres - de Suzano com Agência SP
Estado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em SuzanoEstado assina termo das alças de acesso do Rodoanel em Suzano - (Foto: Edgar Leite/DS)

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), e a concessionária SPMar, responsável pela implantação da infraestrutura no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), assinaram o Termo Aditivo que garante os recursos para as obras do Complexo Viário do Alto Tietê. O projeto prevê a construção de novas alças de acesso para Suzano e Poá, tanto de entrada quanto de saída, nos dois sentidos do Rodoanel. 

Com investimento estimado em mais de R$ 1 bilhão, as obras terão início neste mês e têm previsão de conclusão para 2027. O objetivo é aumentar a segurança, melhorar a fluidez do tráfego e oferecer mais conforto aos motoristas.

Em Suzano, o acesso será por meio de uma nova alça na Avenida Brasil. Será feita ainda a adequação das vias locais, incluindo a implantação de uma passarela de pedestres. Já em Poá, a rotatória de acesso será completamente remodelada, incluindo a construção de um novo viaduto e as melhorias das vias de acesso ao município.

As intervenções vão beneficiar os municípios do Alto Tietê, gerando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Além de reduzir o tráfego de veículos pesados nas vias urbanas, o complexo viário deve consolidar a região como um importante polo de desenvolvimento logístico.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, comemorou, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (3), durante a cerimônia de apresentação do primeiro ônibus da região metropolitana movido a biometano, a assinatura do documento.

“Agora temos um avanço real, muito importante para destravar as obras. Para Suzano, isso representa desenvolvimento social e econômico. A alça do Rodoanel trará novas empresas, melhor mobilidade urbana e novos acessos, como o da Robert Simonsen, que já integra um plano estratégico de mobilidade para a cidade. Só temos a ganhar. O Estado tem acreditado muito em Suzano. Temos inúmeras obras em andamento e só temos a agradecer ao governador, ao deputado André e ao Rodrigo, que encaminhou tantos projetos para a cidade”, afirmou.
 

