Estado garante que quantidade de vacinas é suficiente para a região

A Secretaria de Estado da Saúde vê como ideal a quantidade de vacinas de febre amarela nos municípios do Alto Tietê e ainda não respondeu se deverá atender apelo do Consórcio de Municípios do Alto Tietê (Condemat) sobre mais doses para a região. Para o Estado, “o número é suficiente”. A secretaria informou ontem que a vacinação está sendo realizada conforme com o monitoramento epidemiológico realizado pela pasta na região.

Foram distribuídas, em novembro do ano passado, 1,4 milhões de doses da vacina aos municípios do Alto Tietê para atingir o publico alvo de 1,2 milhões de pessoas. Com isso, a pasta estadual não vê a necessidade de mandar novas doses, uma vez que a quantidade enviada seria suficiente para atender a demanda da população que reside em áreas consideradas de risco. Entretanto, a pasta informou que se houver necessidade de novas doses para as cidades da região, será feita uma análise com base no panorama epidemiológico para, por fim, as doses serem encaminhadas ao(s) município(s).

"Todas as áreas com intensificação da vacinação foram definidas por critérios epidemiológicos após análises técnicas e de campo feitas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica/Divisão de Zoonoses (CVE) e Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) em locais de concentração de mata", comunica a pasta.

Anteontem, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) fez um apelo á Secretaria de Saúde do Estado para o envio de doses fracionadas da vacina em quantidade suficiente para atender a toda a população e não somente os moradores das áreas de risco. "As doses da vacina fracionada serão direcionadas a imunizar pessoas ainda não foram vacinadas e que residem em localidades ainda não alcançadas pelo vírus da febre amarela silvestre, o que não é o caso do Alto Tietê", explica a Secretaria.

Até o momento, 900 mil pessoas já foram imunizadas no Alto Tietê, restando um pouco mais de 800 mil pessoas para serem imunizadas.

Sobre a falta de doses nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região, a Secretaria explica que tem não recebido notificações de faltas de vacina em nenhuma cidade, o que ocorre é que a vacina possa ter cessado no dia.

Filas e tumultos

Enquanto isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão, cada vez mais, com filas. O número de senhas não tem sido suficiente para atender a demanda. Em algumas cidades, há informações sobre falta de vacinas durante o dia.

Doses em Mogi

Mogi das Cruzes cumpriu sua meta de vacinação contra a febre amarela ontem com 220 mil pessoas imunizadas, e com isso as doses se esgotaram nas unidades de saúde. O município já solicitou ao Governo do Estado e aguarda o envio de mais 187 mil doses para prosseguir com a imunização e atender o restante da população. “Hoje alcançamos a meta inicialmente proposta pelo Governo do Estado para Mogi das Cruzes e esgotamos o estoque. Recebemos mais 12 mil vacinas, mas esse material precisa ser mantido em câmara fria por 24 horas antes da distribuição às unidades de saúde”, explicou secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.