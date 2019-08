Estrada Fazenda Viaduto aguarda pavimentação

A Estrada Fazenda Viaduto é pavimentada até as imediações do número 3.800. A partir daí, a estrada se torna uma via de terra com vários buracos. Em alguns trechos, é possível ver muito lixo na beira da via e buracos.

O lixo também é um problema na Estrada das Varinhas. No quilômetro 58, próximo a Pindorama, é possível ver sacolas com lixo por cerca de 20 metros.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Mogi afirma que o ponto é viciado de descarte de lixo e entulho.

A limpeza foi feita há três semanas, mas a situação voltou a se repetir. Uma equipe será encaminhada para realizar a limpeza do local novamente nos próximos dias.

Na última terça-feira (20), o DS também circulou pela Estrada Pau-A-Pique e constatou que a situação da via melhorou. No entanto, moradores ainda pedem o cascalhamento, por conta das dificuldades para circular em dias de chuva. A Prefeitura se posicionou sobre esse caso afirmando que enviará uma equipe para realizar os serviços de manutenção assim que os trabalhos sejam concluídos no Jardim Brasil e no Parque Samambaia.