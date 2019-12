Faixa da Major Pinheiro Fróes sentido Suzano será interditada nesta quinta-feira

A pista da Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), sentido Suzano, será interditada a partir das 21 horas desta quinta-feira, dia 5. O tráfego deve ser liberado na sexta-feira, às 5 horas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que a interdição total será para dar continuidade aos trabalhos de implantação do ITI16, equipamento que vai ampliar o volume de esgoto transportado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano.

Motoristas e passageiros do transporte público mais atentos observaram esta semana faixas colocadas em postes de iluminação informando sobre a interdição. Uma delas está próxima ao maior buraco aberto pela autarquia.

Agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano irão fornecer orientações aos motoristas que utilizam o trecho. A expectativa é de que o desvio para quem venha a Suzano se dê pela Avenida Brasil. A Prefeitura emitiu nota dizendo que o horário da interdição foi determinado para que haja menos impacto no tráfego de veículos.

Outras interdições

Ainda de acordo com a Sabesp, haverá outras duas interdições totais da pista, sempre das 21 às 5 horas. A primeira na sexta-feira, desta vez, no sentido Poá. A Companhia antecipou ainda que, na próxima terça-feira, dia 10, a interrupção do tráfego de veículos ocorrerá de forma alternada, ou seja, tanto no sentido Poá quanto Centro de Suzano.

“A interdição será para os serviços de colocação de uma laje interna (abaixo da superfície), em seguida será feito o aterramento e depois a pavimentação e restauração da via. Assim, a Companhia prevê o fechamento total do poço e liberação da avenida até o final de dezembro”, disse a nota da Sabesp.

Celeridade

Em outubro, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu com representantes da estatal para cobrar celeridade no fechamento do maior poço aberto. O buraco compreende duas faixas e é o principal alvo das reclamações de motoristas.