Falta de iluminação na Estrada do Koyama prejudica motoristas

Pelo menos um quilômetro da Estrada do Koyama, localizada no Distrito de Palmeiras, está sem postes de iluminação. O trecho é escuro. Motoristas e pedestres estão preocupados. A área fica totalmente sem visualização à mercê de assaltos. Os moradores do bairro Clube dos Oficiais (bairro localizado no fim da estrada) contam que o problema da falta de iluminação persiste há muito tempo.

A educadora física Carolina Alencar, de 27 anos, conta que o local fica às escuras após as 18 horas. "Somente o trecho da escola tem luz, o que é o mínimo para a proteção das crianças", conta. A escola citada é a estadual Helena Zerrenner, que fica localizada na altura no Número 22, no fim da estrada do Koyama.

O comerciante Wellington Carvalho, de 37 anos, diz que o problema da iluminação já persiste há alguns anos no entorno. "Depois das 18 horas, aqui fica muito escuro por causa da área de matagal e isso torna o local muito perigoso, ainda mais porque a estrada é a principal para o centro e para a Índio-Tibiriçá", explica.

Os motoristas das vans escolares também expressaram suas opiniões sobre a falta de iluminação. O motorista Vando Piengli, de 67 anos explica que a falta de luz pode prejudicar, além dos motoristas, os pedestres que trafegam pela pista, já que o local não possui acostamentos. "O horário que busco as crianças aqui é entre as 17 horas e 17h30. Nesse horário já está quase escuro e na volta é perigoso ver alguma coisa além dos próprios faróis acessos na pista", enfatiza.

"Eu sempre busco as crianças às 18 horas e já está muito escuro. Quando vamos deixar as crianças em casa, não podemos deixá-las sozinhas esperando pelo responsável, então aguardamos, no escuro. É muito mais perigoso quando se é mulher e quando se tem crianças, nunca sabemos o que pode acontecer", relata a também motorista Cícera dos Santos, de 57 anos.

A Prefeitura informou que o Programa de Revitalização da Iluminação Pública (que visa a troca de lâmpadas de sódio por LED), iniciada na malha central, vai se estender aos bairros. Porém, a municipalidade não informou quais os próximos bairros a receber as trocas e quando isso irá ocorrer.

No caso da estrada do Koyama, é necessária a implantação de postes de iluminação.