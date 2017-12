Famílias inscritas no 'Minha Casa, Minha Vida' são atendidas em mutirão

Foi realizado no sábado (9) , das 9 às 16 horas, um plantão de atendimento a 300 famílias contempladas pelo sorteio do programa "Minha Casa, Minha Vida", celebrado em 29 de agosto deste ano. O mutirão teve como objetivo colher a documentação de cada sorteado do empreendimento Suzano II, no Jardim Europa, além de áreas de risco, para encaminhar à Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a atividade de ontem não se tratou de cadastramento. Foi um procedimento padrão para que as famílias sorteadas concluam a fase burocrática perante a Caixa Econômica Federal. Todas elas foram convocadas por telefone ou e-mail e após isso, com a liberação das unidades, a administração municipal já poderá programar, no ano que vem, a entrega desses apartamentos.