Faxineiro usa parte de seu salário para ajudar pessoas carentes

O presidente da ONG Sciences, Emerson Alexandre do Prado participou do programa 'DS Entrevista', na última quarta-feira (30). Durante o programa, o faxineiro Alexandre do Prado comentou sobre a história de seu projeto que já beneficiou mais de 1.500 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ONG criada por Alexandre, já existe há mais de 22 anos e oferece serviços de doação de roupas, brinquedos e livros para pessoas de baixa renda. O projeto também realiza visitas a hospitais e asilos. O presidente da Sciences que trabalha como faxineiro, usa parte do próprio salário para manter o projeto.

De acordo com o presidente do projeto, outra ação realizada pela ONG é o "Dia do Alimento", que acontece uma vez por mais e contempla com a distribuição de almoços para cerca de 50 pessoas. Além disso, a ONG entrega cerca de 20 marmitas em praças da região em toda semana.

Segundo Alexandre, o projeto que conta com cerca de 10 voluntários, já atendeu mais de 1.500 pessoas nos últimos anos. "Vamos até as praças e oferecemos alimentos aos moradores em situação de rua, além de conversamos com eles e tentarmos identificar se eles precisam de mais alguma ajuda", conta.

"Não existe nada mais gratificante do que ajudar o próximo, acredito que faltam mais projetos sociais como este. Não precisamos de muito para ajudar alguém. Eu trabalho como faxineiro e todos os meses tiro R$ 200,00 do meu salário para ajudar a quem precisa", afirma Alexandre.

O projeto costuma receber doações de diversos municípios de Alto Tietê, que são estocadas em uma área da casa do próprio Alexandre. "Não recebo doações dos órgãos públicos, minha intenção não é essa. Eu só arrecado doações dos próprios moradores que me trazem roupas e comida. Para dar transparência ao projeto, costumo divulgar sobre as ações que estamos fazendo nas minhas redes sociais", conta.

O presidente da ONG afirma que seu maior sonho é poder atender mais pessoas na região e divulgar seu projeto por todo Brasil. "Vamos esquecer as nossas diferenças e ajudar o próximo para deixar o país melhor", finaliza.

O 'DS Entrevista' é um programa semanal do Diário de Suzano, que pode ser assistido ao vivo através da página do jornal no Facebook. As datas das entrevistas são previamente divulgadas na própria página. A entrevista completa com Emerson Alexandre do Prado pode ser conferida nas redes sociais do Diário de Suzano.