Feiras-livres têm falta de 50% dos produtos; supermercados preveem situação crítica

As feiras-livres em Suzano registram a falta de pelo menos 50% dos produtos e os supermercados e "sacolões" da cidade devem sentir o reflexo do protesto dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel a partir deste final de semana.

Na feira do Jardim Imperador, durante a manhã dessa quinta-feira (25), barracas de frutas e legumes registravam os prejuízos. A feirante Bianca Ferreira falou que para as feiras desta sexta-feira (25), que ocorrerá na Casa Branca e outra próximo ao Atacadão, haverá a falta de frutas como manga e mamão. Além disso, destacou que para o final de semana a situação ficará mais crítica. "Já estamos trabalhando com apenas 50% dos produtos. Muitos estão faltando e não sei como driblaremos esse problema", lamentou.

O feirante Éder Augusto, que tem uma barraca de legumes, disse que conseguiu ir até Guarulhos comprar produtos. Porém, falou que terá de aumentar o preço dos itens neste final de semana, já que não terá como buscar novamente e a previsão é que os caminhões não cheguem a tempo. "Consegui me virar uma vez, mas a segunda pelo jeito não vai dar. Vou dobrar o preço dos produtos. Isso porque quando fui comprar o saco de batata, que normalmente custa R$ 30, paguei R$ 80", argumentou.

Já nos supermercados, os grandes estoques ainda suprem a demanda dos consumidores. Mas, os gerentes afirmaram que a falta de produtos, principalmente dos perecíveis, deve começar a partir de sábado. O responsável por um supermercado, Sérgio Quintino, disse que essa situação o pegou de surpresa.

"Não esperava que fosse acontecer a greve dos caminhoneiros e gera-se tudo isso. No momento não estamos tendo problemas, mas a partir do final de semana sei que começaremos a ter falta no estoque de alimentos perecíveis, como frutas e carnes", explicou. Os "sacolões" e quitandas também estão sendo afetados com o protesto dos caminhoneiros. O comerciante Ari Moribe falou que no final de semana também registrará falta de frutas e legumes.