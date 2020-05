Feriado tem lojas com portas ‘meio abertas’ e ruas com carros e pessoas

O feriado antecipado de Corpus Christi, em Suzano, teve movimentação nas ruas de carros e pessoas.

Muitas lojas funcionaram parcialmente com suas portas “meio abertas”.

O DS percorreu a região central, principalmente na Rua General Francisco Glicério, e notou a movimentação.

Suzano não foi a única cidade a ter feriado. Das dez cidades do Alto Tietê, oito tiveram feriado municipal ontem: Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Os municípios de Arujá e Biritiba Mirim optaram pela não realização do feriado.

A antecipação foi decidida em consenso pelo conselho de prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e atende a uma solicitação do Governo do Estado com o objetivo de ampliar o isolamento social e reduzir o contágio do coronavírus.

Nas cidades que adotaram o feriado, ações de fiscalização foram reforçadas para evitar aglomerações.

Segundo o Condemat, são dias para os quais são reforçados o apelo para que as pessoas permaneçam dentro de casa para que as cidades reduzam a curva de contágio do coronavírus.