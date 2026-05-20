Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 20 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Ferraz moderniza frota com ônibus equipados, Wi-Fi gratuito e mais conforto aos passageiros

Sistema de transporte público conta com 48 veículos, sendo 36 ônibus equipados com Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, acessibilidade e tecnologia menos poluente

20 maio 2026 - 09h19Por da Reportagem Local
Ferraz moderniza frota com ônibus equipados, Wi-Fi gratuito e mais conforto aos passageirosFerraz moderniza frota com ônibus equipados, Wi-Fi gratuito e mais conforto aos passageiros - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando na modernização do transporte público municipal com investimentos voltados à qualidade do atendimento, conforto dos passageiros e eficiência operacional. Atualmente, a cidade conta com uma frota de 48 veículos destinados ao transporte coletivo urbano.

Desse total, 44 ônibus estão em operação ativa e atendem diariamente 13 linhas municipais, garantindo o deslocamento da população entre diferentes regiões da cidade. Outros quatro veículos permanecem como reserva técnica, oferecendo suporte estratégico para assegurar a continuidade dos serviços em situações de manutenção preventiva, substituições emergenciais ou reforço operacional.

O processo de modernização também contempla melhorias estruturais e tecnológicas nos veículos. Atualmente, 36 ônibus da frota possuem Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, acessibilidade por meio de rampas de acesso e tecnologia Euro 5/6, considerada menos poluente e mais eficiente na redução da emissão de gases no meio ambiente.

As melhorias fazem parte das ações da administração municipal para promover um transporte coletivo mais acessível, sustentável e adequado às necessidades da população, oferecendo mais conforto, inclusão e segurança aos usuários que utilizam o serviço diariamente.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, os investimentos reforçam o compromisso da gestão com a mobilidade urbana do município. “Estamos trabalhando para oferecer um transporte público mais moderno, eficiente e humanizado. A renovação e adequação da frota representam um avanço importante para garantir mais conforto aos passageiros, acessibilidade às pessoas com deficiência e também mais responsabilidade ambiental por meio de tecnologias menos poluentes”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ordem de serviço oficializa início da pavimentação asfáltica no Parque Heroísmo
Suzano

Ordem de serviço oficializa início da pavimentação asfáltica no Parque Heroísmo

Prefeito anuncia plano de pavimentação que alcançará R$ 75 milhões em recursos
Cidades

Prefeito anuncia plano de pavimentação que alcançará R$ 75 milhões em recursos

Segurança Cidadã promove encontro com moradores do Parque Maria Helena
Cidades

Segurança Cidadã promove encontro com moradores do Parque Maria Helena

Praça João Pessoa recebe sarau e exposição em celebração ao mês da luta antimanicomial
Cidades

Praça João Pessoa recebe sarau e exposição em celebração ao mês da luta antimanicomial

Rodrigo Ashiuchi cumpre agenda com lideranças nikkeis em Bragança Paulista
Cidades

Rodrigo Ashiuchi cumpre agenda com lideranças nikkeis em Bragança Paulista

'Ilumina Suzano' promove 1.332 atendimentos em 142 bairros
Cidades

'Ilumina Suzano' promove 1.332 atendimentos em 142 bairros