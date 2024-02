Fiscalização integrada combate parcelamento irregular em área de Palmeiras

Ação conduzida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente ocorreu na última sexta-feira (23/02) e contou com apoio de entidades municipais e estaduais

A Prefeitura de Suzano, por meio do trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e com apoio do Departamento de Fiscalização de Posturas, da Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e da Guarda Civil Municipal (GCM) promoveu mais uma ação de combate ao parcelamento irregular de solo. Na última sexta-feira (23/02), equipes da administração municipal estiveram na rua Dona Aida Checon, 105, área próxima ao Clube dos Oficiais, na região de Palmeiras, para suspender cerca de 20 construções ilegais que estavam sendo levantadas no local.

A atividade contou com o apoio dos órgãos estaduais e demais representações que integram o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), incluindo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) e a Polícia Militar Ambiental. Por parte da GCM, houve participação dos agentes que compõem o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

Na oportunidade, o GPA também colaborou com a Polícia Militar Ambiental para apreensão de 18 aves que foram resgatadas por conta dos maus-tratos verificados contra os animais num outro endereço situado no entorno do Clube dos Oficiais, na estrada do Machucho, 1.351.

A diretora de Fiscalização e Controle Ambiental de Suzano, Solange Wuo, ressaltou a mobilização em torno da ação da última sexta-feira. “A presença de todos os órgãos fiscalizadores na ação é a prova da integração e certeza de resultado efetivo. A Prefeitura de Suzano tem sido reconhecida pela seriedade e organização que comanda as ações locais”, sublinhou a diretora.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a atividade precisa ser um exemplo contra outras tentativas de crimes ambientais. “Nosso trabalho é atuante e vigilante. Estamos atentos às diversas situações que põem em risco a integridade do nosso ecossistema. Vamos trabalhar para interromper práticas criminosas em áreas de preservação e prevenir outras iniciativas que possam causar danos ambientais. Quando protegemos os nossos recursos naturais, estamos zelando pela qualidade de vida das pessoas”, reforçou o chefe da pasta.

De olho

O distrito de Palmeiras tem recebido algumas ações conduzidas pela Diretoria de Controle e Fiscalização Ambiental de Suzano, por conta das áreas de preservação e proteção de mananciais. Embargos, multas e até mesmo desfazimentos de condomínios clandestinos têm sido intensificados desde o ano passado, a partir do trabalho de monitoramento dos locais onde é proibido qualquer tipo de intervenção, e das denúncias que envolvem invasões de terra e supressão da vegetação.

Em dezembro passado a prefeitura, com apoio do GFI-ATC, esteve em dois endereços de Palmeiras para garantir a interrupção das atividades ilegais relacionados ao parcelamento irregular de solo tanto na rua Avelino Mariano Pena, nas proximidades do Parque Buenos Aires, como na estrada das Lavras Mirim, na região do Caulim. Neste endereço, a fiscalização flagrou um loteamento de 24,7 mil metros quadrados totalmente clandestino, parcelado em terrenos e invadindo uma área protegida. O local já registrava auto de infração da Polícia Militar Ambiental e multas por desmatamento.

No primeiro semestre de 2023, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conduziu mais duas ações no distrito de Palmeiras, especificamente no bairro Jardim dos Eucaliptos. Depois de encerrar intervenções ilegais que estavam sendo feitas em uma propriedade na estrada do Kisaki, a pasta chegou à rua Odílio Cardoso, 4.000, para garantir a interrupção das obras de um condomínio que estava sendo levantado em uma área de mananciais.

A população pode colaborar para evitar as ações de degradação ambiental em Suzano ao denunciar as construções irregulares pelo telefone da Ouvidoria Municipal, 0800-774-2007, ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.