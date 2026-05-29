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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Cidades

Saúde registra recorde de procedimentos realizados na última década

Produção da pasta no primeiro quadrimestre de 2026 superou os números registrados entre janeiro e abril dos anos anteriores

29 maio 2026 - 17h18Por De Suzano
As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, William Harada. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama.As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, William Harada. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama. - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou nesta quinta-feira (28/05), durante audiência pública organizada pela Câmara, o balanço de ações realizadas pelos setores de Especialidades, da Atenção Básica, de Urgência e Emergência e Hospitalar no primeiro quadrimestre de 2026, que registrou um recorde de procedimentos (2.983.518) na última década, ao se verificar o comparativo com o mesmo período dos anos anteriores.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, William Harada, que estava acompanhado da assessora estratégica da secretaria, Tânia Porfírio, e da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e teve a participação dos parlamentares Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

No evento, houve o detalhamento do trabalho de cada um dos setores da pasta. Do total de serviços, 995.406 (33,4%) foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 326.404 procedimentos individualizados; 213.753 visitas domiciliares e territoriais; e 20.520 atendimentos odontológicos individuais.

Pelo setor de Especialidades, 785.998 serviços (26,3%) foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, sendo 725.328 procedimentos com finalidade diagnóstica; 54.256 procedimentos clínicos; e 5.383 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi responsável por 590.969 serviços (19,8%) no primeiro quadrimestre, sendo 488.169 procedimentos clínicos; 90.795 procedimentos com finalidade diagnóstica; 11.609 ações de promoção e prevenção em saúde; e 396 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 611.145 atividades (20,5%), com 413.728 procedimentos clínicos, 188.677 procedimentos com  finalidade diagnóstica e 2.976 procedimentos cirúrgicos.

Na audiência, também foram destacados os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 19.680 consultas e 41.699 exames à população; pelo Laboratório Municipal, que atendeu 43.921 pacientes, realizando 703.797 exames; e pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que promoveram 3.236 atendimentos individuais multiprofissionais, 4.750 atendimentos em Enfermagem, 346 oficinas terapêuticas e 140 visitas domiciliares.

No período, foram feitas 6.388 consultas psiquiátricas e 7.066 atendimentos psicológicos individuais. Vale ainda destacar o trabalho proporcionado pelo Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, que garantiu 994 atendimentos individuais e 54 atendimentos coletivos.

A apresentação ainda abordou a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que garantiu 3.654 atendimentos com a unidade de suporte básico e 314 com a unidade de suporte avançado; assim como as ações de combate à dengue por parte da Vigilância Ambiental, que promoveu 1.287 visitas a imóveis para Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

Por parte da Vigilância Sanitária, foram 390 inspeções, que resultaram em 112 autos de infração e 23 interdições. Por sua vez, a Vigilância Epidemiológica imunizou 57.623 pessoas com  as vacinas de rotina e 27.651 na campanha contra a gripe (Influenza).

O secretário municipal de Saúde destacou a abrangência, o volume e a qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Saúde municipal. “Os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem. Apresentamos um balanço expressivo de atividades, que englobam serviços relacionados à Atenção Básica, à RUE, ao setor hospitalar e de especialidades”, avaliou Harada.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, marcaram presença na atividade; a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; o diretor da RUE, Matheus Miyake; a diretora de Planejamento, Silmara do Carmo; o diretor de Transporte Sanitário, Mizael Rotta; a diretora de Vigilância Sanitária, Carmen Lorente; e a diretora do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), Tereza Cristina Milanezzi Espada.

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