Parque Max Feffer recebe nova edição presencial do 'Baby, me Leva!'

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realiza neste domingo (31/05) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”. Para este evento, aproximadamente 30 cães e gatos estarão à disposição no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas, para encontrar uma nova família.

Ao longo de seus cinco anos de funcionamento, o projeto cria oportunidades para que animais resgatados encontrem novas famílias. A atividade faz parte das iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal e promove o contato direto de interessados com os cães e gatos colocados à disposição para adoção.

A iniciativa conta com o apoio de protetores, cuidadores independentes e Organizações Não Governamentais (ONGs) para manter os animais sob cuidados apropriados enquanto aguardam uma nova família. Eles também se comprometem com o monitoramento dos processos de adoção e com a orientação de novos tutores sobre seus deveres.

Além das edições presenciais periódicas, que ocorrem a cada duas semanas no Parque Max Feffer e a cada dois meses no Suzano Shopping, o projeto conta com uma plataforma on-line, baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, na qual é possível consultar os perfis dos pets. Os interessados em conhecer os animais devem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para agendar uma visita e seguir com o processo.

O secretário André Chiang reforçou a relevância do “Baby, me Leva!” tanto para os animais quanto para as famílias. “A adoção responsável é uma via de duas mãos. Se por um lado os cães e gatos encontram um novo lar, com possibilidade de se desenvolverem de forma saudável, por outro, os novos tutores vão desfrutar de uma alegria e um amor que não conhece limites. Por isso tenho expectativa de que a edição presencial deste domingo tenha grande participação da população”, destacou.