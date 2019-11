Fundo Social entrega kits e promove orientações a gestantes

O projeto Cegonha da Solidariedade, do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, realizou na manhã de segunda-feira (11) a terceira entrega de kits de acolhimento para cerca de 300 gestantes atendidas pela rede municipal de Saúde. O encontro ocorreu no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e contou com a participação de especialistas, que orientaram as mães sobre a importância do pré-natal e do aleitamento materno.

As participantes estão entre as 30ª e a 36ª semanas de gestação e fazem acompanhamento da gravidez nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de Suzano. O encontro especial organizado pelo Fundo Social de Solidariedade recebeu a presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o secretário de Saúde, Luís Cláudio Rocha Guillaumon, e a administradora da Santa Casa de Misericórdia, Poliana Souza.

Além da entrega do kit de acolhimento, composto por banheira, fraldas e roupas para recém-nascidos, as gestantes ainda tiveram oportunidade de ouvir a médica ginecologista Isabella Masirevic Lozano sobre a importância do pré-natal. Outro tema abordado foi o Pronto-Atendimento da Mulher (PAM) e o aleitamento materno, com a participação das enfermeiras Edna Rodrigues e Mari Garcia, que são supervisora da ala materna da Santa Casa de Suzano e responsável pelo Posto de Coleta de Leite Humano, respectivamente.

A administradora do hospital, Poliana Souza, destacou que a cada novo bebê, nasce também uma mãe. Por isso, a importância do acolhimento e do suporte às gestantes na rede pública. O secretário Guillaumon endossou o discurso, agradecendo a atuação dos profissionais da saúde.

O chefe da pasta pontuou ainda a união entre Poder Público, colaboradores e sociedade civil para o melhor atendimento. "Todas as campanhas e os protocolos seguidos são fundamentais para assegurar mais qualidade de vida", afirmou Guillaumon.

Já a presidente do Fundo Social e idealizadora do projeto agradeceu a participação das gestantes e dos acompanhantes, explicando que o principal objetivo da ação é cuidar de pessoas, independentemente de qualquer situação. "Fizemos este projeto para Suzano, para nossos munícipes. Agradeço a equipe da Santa Casa e da rede básica, que são verdadeiros guerreiros", disse Larissa.