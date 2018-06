Fundo Social promove baile para a Melhor Idade neste sábado

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promove neste sábado (23) o Baile Junino dos Namorados, dedicado a pessoas da Melhor Idade. O evento ocorrerá das 18 às 23 horas em um salão localizado na avenida Brasil, 135, no Jardim Imperador. A entrada é aberta ao público e o órgão municipal solicita a doação de um pacote de fralda geriátrica. Este é o segundo baile do ano organizado com foco no público com mais de 60 anos. O primeiro ocorreu em fevereiro com o tema de carnaval.

Assim como nas outras edições, além de proporcionar momentos de lazer, a intenção do Fundo Social de Solidariedade é fortalecer os estoques de fralda geriátrica para doações. Por este motivo, a intenção da Prefeitura de Suzano é realizar todo mês, até o final do ano, uma atividade alusiva à Melhor Idade, inclusive bailes.

“É uma forma de garantir que constantemente tenhamos eventos que façam referência a esse público que merece sempre a nossa atenção. Ao mesmo tempo fortaleceremos nossas ações sociais para levar fraldas geriátricas àquelas pessoas que mais precisam”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, que marcará presença no Baile Junino dos Namorados neste sábado, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi.