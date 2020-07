Fundo Social recebe cobertores da Acoris e dispensador de álcool em gel do Rotary

O Fundo Social de Solidariedade recebeu duas importantes doações. Por parte da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) foram 250 cobertores. Já o Rotary Club Suzano Sul colocou à disposição um dispensador de álcool em gel para higienização das mãos de quem vai até o órgão municipal.

Ambas as entidades foram recepcionadas pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi. A primeira entrega foi realizada pela Acoris, que estava representada pelo presidente Ademilson Alves Bernardes, pelo diretor social Nelson Saiz, pela integrante do Conselho da Mulher Corretora Expedita Suzete Chagas e pela associada Maria Evânia Garcia.

Os 250 cobertores foram arrecadados de forma voluntária por meio de uma ação que ocorre anualmente entre os profissionais. “Queríamos exaltar o espírito de solidariedade entre os corretores de imóveis, praticando o bem e se engajando com o Fundo Social, que poderá distribuir os cobertores para as famílias que mais precisam”, afirmou Bernardes.

Na sequência, Ana Soares e Fernanda Diaferia, ambas associadas do Rotary Club Suzano Sul, doaram um dispenser de álcool em gel como parte de uma campanha para combater a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Serão 15 pontos da cidade com os dispensadores e um deles é a sede do Fundo Social, localizado no Paço Municipal. “Foi uma maneira que encontramos de ajudar neste momento de forma prática e necessária”, destacou Ana.

Larissa agradeceu as duas entidades e reforçou que os itens serão bastante importantes diante de uma pandemia que ainda é presente. “Entidades tão preocupadas, como a Acoris e o Rotary Club Suzano Sul sempre demonstraram ser, podem verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida, são doações muito importantes que reforçam nossas parcerias em benefício da população”, finalizou a primeira-dama.