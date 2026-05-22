Transporte segue com atuação expressiva da operação 'Tapa Buraco' na região do Boa Vista

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou no mês de abril mais uma atuação contundente da operação “Tapa-Buraco”, que chegou de forma especial na região norte, com ênfase nos bairros Cidade Boa Vista e Boa Vista Paulista. Contando o trabalho desenvolvido nesta e nas outras localidades de Suzano, foram beneficiadas 133 ruas de 50 bairros.

Somente no Cidade Boa Vista, houve melhorias na estrada do Ribeirão, na avenida Boa Vista e nas ruas Antônio Rizatto, Artur Sabóia, Fernão de Magalhães, Nelson Mathias, totalizando 13 intervenções. Já no bairro Boa Vista Paulista, foram contempladas as estradas Takashi Kobata e Portão do Honda; a avenida Katsutoshi Naito e as ruas Maria Amélia Bianchi Nascimento, Yolanda Shigueka Sudô, Vitor Miguelino, Geraldo Neves de Souza, somando ao todo nove intervenções.

O reforço do trabalho esteve associado ao projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, lançado em 23 de fevereiro, que já teve efeito imediato nos serviços desenvolvidos no último mês de março, quando foram registradas 151 intervenções, uma quantidade três vezes maior que a média dos meses anteriores.

A Prefeitura de Suzano ampliou de forma significativa as atividades no município com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, que quintuplicou a capacidade de atendimento. Até então, o município realizava cerca de 240 reparos mensais nas vias públicas. Com o reforço operacional, o trabalho passou a proporcionar aproximadamente 1,2 mil ações por mês em diferentes bairros da cidade, inclusive aos sábados.

Com esta mobilização especial, as equipes chegaram nos quatro cantos de Suzano, aprimorando as condições de mobilidade em mais de cem localidades, incluindo Jardim Casa Branca, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Caxangá, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Dora, Vila Amorim, Vila Mazza, Jardim Lincoln, Vila Figueira, Cidade Edson, Miguel Badra, os Jardins Luela, Colorado, Cacique, Quaresmeira e Monte Cristo, e também os bairros Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Planalto, Jardim do Lago e Chácaras Reunidas Guaio, entre outros.

Nas vias contempladas, a operação utilizou massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, foi feita compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento contou com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representou um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação foi de aproximadamente 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia, permitindo que a prefeitura avançasse simultaneamente em diferentes regiões do município.

Paralelamente à atuação proporcionada pelo “Tapa-Buraco”, o Transporte não deixou de garantir as intervenções relacionadas à sinalização. Somente em abril, foram instaladas 133 placas de trânsito e demais ações relacionadas à pintura no solo, incluindo 37 em lombadas e 81 em faixas de pedestre.

O secretário Claudinei Galo ressaltou que a intensificação da manutenção viária está sendo importante para aprimorar as condições de mobilidade urbana e para a segurança dos motoristas e pedestres. “A conservação das ruas impacta diretamente a circulação de veículos, o transporte público e o deslocamento da população. Com essa ampliação da operação, conseguimos atuar de forma mais rápida e eficiente nos pontos que necessitavam de intervenção”, declarou o titular da pasta.