Fundo Social reúne associações para realizar recadastramento

O Fundo Social de Solidariedade reuniu as associações atendidas pela Prefeitura de Suzano nesta sexta-feira (14/02), no Cineteatro Wilma Bentivegna, para realizar uma atualização de dados cadastrais e apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas. A presidente do órgão municipal, Déborah Raffoul, recepcionou 78 integrantes das entidades presentes. As informações coletadas são necessárias para a manutenção da relação que a gestão estabelece com todas elas, responsáveis pelo acolhimento a cerca de 5 mil famílias.

Também participaram da atividade o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; a diretora do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Beatriz Leite; a diretora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Sueli Eguchi; e o diretor da Gestão do Sistema Único de Saúde (Suas), Carlos Araújo.

Na oportunidade, foi anunciada a intenção do Fundo Social de estabelecer uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para promoção de um curso voltado à capacitação das associações, com o objetivo de proporcionar a formação necessária para a inscrição de projetos em editais públicos e orientações sobre a prestação de contas. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que lançará até abril um edital de financiamento de projetos com recursos do Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso.

O encontro também reforçou as informações relacionadas às atividades que estão sendo promovidas no Saspe (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), direcionadas à qualificação dos munícipes, e no CCMI (rua Benjamin Constant, 1.375 - Centro), dedicadas aos moradores com 55 anos ou mais.

No caso do Saspe, foi lembrado que serão abertas, na próxima segunda-feira (17/02), entre 8 e 15 horas, inscrições para 20 vagas do curso “Expert do Liso”, voltado à capacitação de profissionais da beleza, com foco em técnicas de alisamento e tratamento capilar, após terem sido ofertadas 300 vagas em cursos de informática e tecnologia.

Quanto ao CCMI, houve menção ao baile “Grito de Carnaval”, que será realizado na próxima sexta-feira (21/02), entre 16 e 20 horas, na Associação Cultural Suzanense Bunkyo. Como forma de colaborar com as arrecadações do Fundo Social, está sendo solicitada aos interessados a doação de um quilo de alimento não-perecível.

O secretário Geraldo Garippo afirmou que a relação próxima do Fundo Social com as associações é fundamental para o acolhimento que é proporcionado à população. A primeira-dama Déborah Raffoul cumprimentou os integrantes de associações que marcaram presença e enalteceu o trabalho de todos em prol da população. “Viemos aqui para dizer que estamos à disposição das entidades que nos ajudam com as ações solidárias nos quatros cantos da cidade”, destacou a presidente do Fundo Social.